Adana'da Arabesk İkonları Duvarlarda Hayat Buldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen arabesk müziğin unutulmaz isimleri Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un resimleri 50 yıllık iki binanın duvarına çizildi.

Mahalle Muhtarı Ömer Atiz, 3 ay önce kültürel değerleri yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla "Sanatçılarımıza Sahip Çıkıyoruz" projesini başlattı.

Proje kapsamında profesyonel sokak sanatçıları Alper Ağca ve Çağatay Kayarlı tarafından 50 yıllık iki binanın yıpranan cephesine grafiti sanatıyla mahallede uzun yıllar yaşamış ünlü sanatçılar Müslüm Gürses ile Ferdi Tayfur'un portreleri resmedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerle iki ayda tamamlanan resimlerle çehresi değişen binaların duvarı, rengarenk bir görünüme kavuştu.

"Binaların duvarları artık daha güzel görünüyor"

Mahalle Muhtarı Atiz, AA muhabirine, arabesk müziğin simge isimlerini gençlere tanıttıklarını söyledi.

Sanatçıların unutulmaması için farklı projeler de yapacaklarını belirten Atiz, "Mahalledeki gençler, çocuklar ve aileler çalışmayı çok beğendi. Şimdi çocuklar bu portreleri görünce mutlu oluyor. Binaların duvarları artık daha güzel ve gösterişli görünüyor. Sanatçılarımızın isimlerini sokaklarımıza da vereceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Salih Öztürk de çizimlerin mahalleye renk kattığını ifade etti.

Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla büyüdüklerini anlatan Öztürk, "Muhteşem bir proje olmuş. Buralar artık birer buluşma noktası haline geldi. Artık biri 'Neredesin?' diye sorduğunda, 'Müslüm Gürses'in ya da Ferdi Tayfur'un portresinin önündeyim' diye tarif edeceğiz. Muhtarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlardan Songül Çevik ise 48 yıldır yaşadıkları mahallenin şarkılarıyla büyüdükleri sanatçıların resimleriyle çok güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.