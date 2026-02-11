Haberler

İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, eski videosu yeniden dolaşıma girdi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği döneminde Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu otomobille şehir turu yaptığı ve Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısının çaldığı anlar yeniden gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği dönemine ait bir görüntü sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

TÜRKEŞ'İN OTOMOBİLİYLE ŞEHİR TURU

Söz konusu görüntülerde Çiftçi'nin, Alparslan Türkeş'in ilk sahibi olduğu belirtilen otomobille Erzurum sokaklarında ilerlediği görülüyor. Araçta Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısının çalması dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

