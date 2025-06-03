Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk evliliğini 2019 yılında Taner Şafak ile yapan Tayfur'un bu birliktelikten Taner Efe adında bir oğlu bulunuyor. 2023'te hayatını Muhammed Aydın ile birleştiren Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci çocuğu Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.

"ANNESİNİN ADINI VERDİ"

Anne olmanın heyecanını bir kez daha yaşayan Tayfur, bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, üçüncü çocuğuna annesi Necla Nazır'ın ismini yaşatmak istediğini belirtti. Minik kızına "Necla Hira" adını veren Tayfur'un paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Üç çocuk annesi olan Tayfur, ailesiyle birlikte mutlu anlarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor.

Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tayfur "Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.