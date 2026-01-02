Haberler

Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında Adana'da anıldı

Güncelleme:
Adana'da, Ferdi Tayfur'un vefatının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa katılanlar, sanatçının Türkiye'deki önemini ve bıraktığı mirası bir kez daha hatırladı.

Sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının birinci yılı dolayısıyla Adana'da anma programı düzenlendi.

Yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için Sarıçam ilçesinde bulunan Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki isminin verildiği müzede anma programı gerçekleştirildi.

Ferdi Tayfur için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, AA muhabirine, Ferdi Tayfur'un Adana'dan çıktığı sanat yolculuğunda zirveye ulaştığını söyledi.

Ferdi Tayfur Müzesi'nin yapımını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ve himayesinde gerçekleştirdiklerini anlatan Uludağ, "Aradan geçen bir yılda Ferdi Tayfur'un ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu ve Türkiye'de ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu buraya gelen sevenlerinden bir kez daha görme imkanı bulduk." dedi.

Uludağ, Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, sevenlerine yeniden başsağlığı diledi.

Anma programına Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

