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Ferdi Tayfur Anısına 'Hatıran Yeter Konseri' Düzenlenecek

Ferdi Tayfur Anısına 'Hatıran Yeter Konseri' Düzenlenecek
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına özel bir konser düzenliyor. 'Hatıran Yeter Konseri' 21 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Tayfur'un unutulmaz şarkıları seslendirilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur anısına 'Hatıran Yeter Konseri' düzenlenecek.

Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'teki ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da düzenleyeceği özel bir konserle anılacak. 21 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek 'Hatıran Yeter Konseri'nde; Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarını şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile solist Enver Merallı seslendirecek. İkiliye İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da eşlik edecek. Gecede, Tayfur'un müzik kariyerine damga vuran eserleri seslendirilecek. 'Hatıran Yeter', 'Ben de Özledim', 'Çeşme', 'Seni Sevmek', 'Huzurum Kalmadı', 'Bana Sor' gibi unutulmaz şarkılar, Ferdi Tayfur'un sevenleri ile buluşacak.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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