Şehit teğmenin neyi Devlet Bahçeli'ye emanet edildi

Ankara'nın kültürel miras noktalarından biri olan Hamamönü'nde 15 yıldır faaliyet gösteren Neyhane'de, ney ve kanun gibi geleneksel Türk enstrümanlarının hem eğitimi hem de imalatı yapılıyor. Neyhane'de bugüne kadar yetişen birçok neyzenden biri olan genç teğmen yakın zamanda Hakkari'de şehit oldu. Şehit teğmenin ardından geriye, kendisinin özel olarak taşıdığı ve üzerinde üç hilal bulunan ney kaldı.

ŞEHİDİN NEYİ BAHÇELİ'YE EMANET EDİLDİ

Neyhane'nin yöneticisi ve aynı zamanda ney hocası olan Ömer Faruk Keskin, öğrencisi olan şehit teğmenin yadigarı olan üç hilalli neyi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye emanet etti. Bahçeli, kendisine ulaştırılan bu manevi değeri yüksek emanet karşısında oldukça duygulandı.

PARTİ GENEL MERKEZİNDEKİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Kendisine takdim edilen neyden etkilenen Bahçeli, parti genel merkezindeki müzede sergilenmesini istedi. Şehidin neyi artık MHP Genel Merkezi'nde yer alan müzede sergilenecek.

BAHÇELİ'YE ÖZEL NEY DİNLETİSİ VE FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Ziyaret sırasında Ömer Faruk Keskin Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine makamında ney üfledi. Bu anlamlı performans sırasında Keskin, Bahçeli'nin çok sevdiği ve geçtiğimiz yıl vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un bazı eserlerini ney ile seslendirdi.