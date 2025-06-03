Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda
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Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Ancak sevince gölge düştü; minik "Necla Hira" yoğun bakıma alındı. Sosyal medyada zorlu süreçten bahseden Tayfur, "Seni seçtim ve hep seçeceğim" diyerek kızına olan bağlılığını dile getirdi. Aile, umutla bebeğin sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bugün bir kız bebek dünyaya getiren Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi. Ancak bu sevince, kısa bir süre sonra endişeli bir bekleyiş eklendi. Minik bebek, doğumun ardından yoğun bakıma alındı. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımda bebeğiyle ilgili yaşadığı zorlu süreci ve hislerini paylaştı.

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

"SENİ SEÇTİM VE HEP SEÇECEĞİM"

Tayfur, paylaşımında kızının doğum sürecinde karşılaştığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: Annelik paylaşımından kısa bir süre sonra Tayfur'dan kötü haber geldi. Tuğçe Tayfur, bebeğinin yoğun bakıma kaldırıldığı şu sözlerle duyurdu, Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babama Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerden yere vuruldum yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var."

Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Tuğçe Tayfur, 2019 yılında Taner Şafak ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Taner Efe ile ilk kez anne olmuştu. 2023 yılında Muhammed Aydın ile hayatını birleştiren Tayfur, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğu Tuğçe Lina'yı kucağına alarak annelik heyecanını bir kez daha yaşamıştı. Şimdi ise aile, üçüncü çocukları Necla Hira'nın sağlıkla büyümesini umut ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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