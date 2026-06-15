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Ferdi Tayfur sevgisini evinde yaşatıyor

Ferdi Tayfur sevgisini evinde yaşatıyor
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğünlerde şarkı söyleyen Bayram Önek, 35 yılı aşkın süredir sanatçı Ferdi Tayfur'a ait kaset, plak, fotoğraf ve film afişlerini toplayarak evinin bir odasında sergiliyor. Önek, Ferdi Tayfur'un ölümünden çok etkilendiğini ve mezarını 8 kez ziyaret ettiğini söyledi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düğünlerde şarkı söyleyen Bayram Önek (42), 35 yılı aşkın süredir sanatçı Ferdi Tayfur'a ait kaset, plak, fotoğraf ve filim afişlerini toplayarak evinin odasında sergiliyor.

Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan 20 yıldır düğünlerde şarkı söyleyen 3 çocuk babası Bayram Önek, Ferdi Tayfur'a olan sevgisi nedeni ile 35 yıl önce sanatçıya ait plak, kaset, poster, afiş gibi eşyaları biriktirmeye başladı. Önek, her geçen yıl koleksiyonu büyüyünce evinin bir odasını buna ayırdı. Odada sanatçı Ferdi Tayfur'a ait plak, kaset, poster, afiş gibi eşyaları sergilemeye başladı.

'ÖLÜMÜ BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Sanatçıya olan hayranlığı nedeni ile Ferdi Tayfur'un tüm şarkılarını da ezberleyen Önek, Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetmesinden çok etkilenerek mezarını 8 kez ziyaret etiğini söyledi.

Önek, "Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur'a ait 500'e yakın kaset, plak, CD çalar koleksiyonu ile eski radyo, müzik çalar gibi nostaljiye sahip olan biriyim. 20 yıldır orkestra hayatım var solistlik yapıyorum, müzisyenim. 7 yaşından bu yana Ferdi Tayfur'u çok seven bir insanım. Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay'ı da seviyorum. Ferdi Tayfur'un yeri bende bir başkadır. Ferdi Tayfur'un ölümü beni çok etkiledi. 8 kez mezarında ziyaret ederek dualar okudum. Bende kasetleri vardı olmayanları da topladım. Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüm. Hepsini seviyorum ama Ferdi Baba tektir. Ferdi babanın tüm şarkılarını ezbere bilirim. Günün yorgunluğunu burada birlikte şarkı söyleyerek atıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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