Ferdi Tayfur'un vefatından önceki son sözleri aylar sonra ortaya çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur, Ocak 2025'te Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Kalp ameliyatı geçiren ve ardından böbrek nakli yapılan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milyonların sevgisini kazanmış olan Tayfur'un vefatı sanat dünyasında derin üzüntü yarattı.

YOĞUN BAKIMDAYDI, ACI HABER OCAK AYINDA GELDİ

15 Aralık 2024'te aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur, aynı gün acil olarak kalp ameliyatı geçirdi ve ardından böbrek nakli yapıldı. O günden itibaren yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ancak durumu giderek ağırlaşan sanatçı, Ocak 2025'te organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

VEFATINDAN ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLER HAFIZALARA KAZINDI

Tayfur'un vefatından iki hafta önce çekilen bir videosunda söylediği şu sözler duygulandırdı, "Allah bana bu dünyada böyle yerler nasip etti, inşallah öbür dünyada bir ağacın altı nasip eder. Yeter ki amelim temiz olsun."

Bu sözler, hem sanatçının hayata bakışını hem de maneviyatını yansıtan bir veda gibi hafızalara kazındı.