Ferdi Tayfur Müzesi Yarın Açılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla projesine başlanan Ferdi Tayfur Müzesi, yarın kapılarını sanatçının sevenlerine açacak.

Sarıçam Belediyesince Elif Su Uludağ Mahallesi'nde yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Açılış için hazırlıkların tamamlandığı müzede, 2 Ocak'ta hayatını kaybeden sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırası yer alıyor.

Adana'da da uzun yıllar yaşayan sanatçının hayatını anlatan belgesel gösteriminin de yapıldığı müze, yarın törenle açılacak.

Müzenin de yer aldığı 22 dönüm alanda, Ferdi Tayfur'un şarkılarının isimlerinin verildiği Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, Sabahçı Kahvesi gibi hem yetişkinler hem de çocuklar için alanlar bulunuyor.

"Hayatını en doğru anlatacak şekilde hazırlandı"

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, AA muhabirine, Çukurova topraklarında yetişen Ferdi Tayfur'un sıfırdan başlayıp zirveye çıkan hayat hikayesinin herkese örnek olacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Ferdi Tayfur'un hikayesinin hem gelecek nesillere aktarılması hem de ölümsüzleştirilmesi için talimat verdiğini belirten Uludağ, bu kapsamda müzenin her detayının özenle hazırlandığını ifade etti.

Uludağ, "Müze, sanatçımızın doğumundan vefatına kadar hayatını en doğru anlatacak şekilde hazırlandı. Kişisel müzeler anlamında belki de en önemli müzelerden bir tanesi. Her objenin ve yapının sanatçının yaşamını anlatan bir hikayesi var." diye konuştu.

"Ferdi Tayfur severleri için burası bir merkez olacak"

Projeye Ferdi Tayfur hayattayken başlandığını ve açılışı da sanatçıyla yapmayı planladıklarını belirten Uludağ, şunları kaydetti:

"Ferdi Tayfur'un aramızdan zamansız ayrılmasından dolayı yaşarken yetiştiremedik. Ailesiyle 13 Eylül Cumartesi günü açılışı yapacağız. Tüm sevenleri Ferdi Tayfur'un hayatını burada daha yakından tanıma fırsat bulacak. Türkiye'deki ve dünyadaki Ferdi Tayfur severleri için burası bir merkez olacak."

Uludağ, müzenin açılışında Ferdi Tayfur'un yakın dostu Ahmet Selçuk İlkan'ın da sahne alacağını sözlerine ekledi.