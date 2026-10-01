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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla uçtu

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SOLOTÜRK, Şanlıurfa'da TEKNOFEST'te Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısıyla uçtu
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı. F-16 ile yapılan gösteride akrobatik manevralar büyük alkış aldı, uçuşun son bölümü Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısı eşliğinde gerçekleşti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK'ün uçuşuyla devam etti.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride, yüksek hız ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yaklaşık 1200 kilometre hızla alçak irtifada uçan SOLOTÜRK, yaptığı manevralarla festival alanını dolduran binlerce kişiye heyecanlı anlar yaşattı.

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16 ile gerçekleştirilen selamlama uçuşunda SOLOTÜRK, alandaki ziyaretçilerin alkışlarıyla karşılandı.

Gösterinin son bölümünde SOLOTÜRK'ün, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise renkli görüntülere sahne oldu. Şarkıya alandaki katılımcılar da hep birlikte eşlik etti.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA
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