Haberler

Ferdi Tayfur vefatının 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Ferdi Tayfur vefatının 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde sevenleri tarafından Sarıyer Yeniköy'deki mezarı başında anıldı. Sanatçıyı anmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranları, dualar okuyup lokma dağıttı.

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde sevenleri tarafından Sarıyer Yeniköy'de bulunan mezarı başında anıldı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yıl dönümünde Sarıyer Yeniköy'de bulunan mezarı başında anıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen vatandaşlar, arabesk müziğin unutulmaz ismini unutmadı. Tayfur'u kabri başında ziyaret edenler arasında yakın dostu şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan da yer aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yurdun farklı illerinden gelen sevenleri usta sanatçıya dualar okuyup, lokma dağıttı. Tayfur'un mezarı fotoğraflar ve çiçeklerle süslendi.

"Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz"

Şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan, " Ferdi Tayfur'umuzun birinci ölüm yıldönümü ama bizim için her gün acı bir boşluk. Bir türlü yeri dolmadı ve dolmayacak. Onu her gün biraz daha özlüyoruz. Hasretimiz daha da artıyor. Sadece şarkılarıyla değil sesiyle, eserleriyle gönlümüzü avutmaya çalışıyoruz. Bütün sevenleri gibi acı kaybımız bugün bir kez daha tazelendi. Ama bütün sevenlerine teşekkür ediyoruz. Vefatından bugüne hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki Adana'da ve her şehirde onun adına çok güzel anma törenleri yapılacak" dedi

"Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık"

Muzaffer Yıldız ise, "40 yılı aşkındır Ferdiciyim. Ferdi babamızı vefatının 1. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Onun için hayırlar işliyoruz. Ferdi Tayfur Türkiye Cumhuriyeti'nin en şöhretli insanı. Biz ona 'Ferdi Baba' dedik . Biz sevgimizi aşkımızı onunla yaşadık. Bugün de hayranları olarak Ferdi babayı kabri başında anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ablalarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi"

Merhum sanatçıyı ziyarete eşiyle birlikte Rukiye Gür, "Çok severek dinliyoruz. Aileden gelen bir şey. Ablalarımızdan abilerimizden gelen bir sevgi. Yıllardır dinliyoruz. Aynı zamanda Müslüm Gürses hayranıyım. Ferdi abimizin bugününde burada olmak istedik. Eşimle birlikte çok severek dinliyoruz, çok üzüldük. Beklenmedik bir ölüm. Yıprattı bizi. Çok severek dinlediğimiz bir ses hala dinliyoruz. Çocuklarımız severek dinliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor