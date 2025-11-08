Ferdi Tayfur'un serveti! Mirası kime bıraktı?

Ferdi Tayfur serveti! 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ardından miras paylaşımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aile içinde başlayan anlaşmazlıklar, açıklanan rakamlarla birlikte daha da dikkat çekici bir hal aldı.

FERDİ TAYFUR SERVETİ

Ferdi Tayfur'un servetinin, önceki tahminlerin aksine 6 milyar TL seviyesinde olduğu açıklandı. Avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının yalnızca müzik gelirlerinin bile yıllık 45 milyon TL'ye yaklaştığını ifade etti. Bu rakamın büyük bölümünü, Tayfur'un 1.000'den fazla şarkısından elde ettiği telif hakları oluşturuyor.

Sanatçının servetine ilişkin yeni bilgiler, aile içinde paylaştırılacak mirasın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor. Daha önce 3 milyar TL civarında olduğu ileri sürülen mal varlığının neredeyse iki katına çıktığı belirtildi.

FERDİ TAYFUR MAL VARLIĞI NE KADAR?

Ferdi Tayfur'un mal varlığı içinde 87 daire, çok sayıda arsa ve Marmaris'te bulunan bir ada yer alıyor. Sanatçının yaşamı boyunca yaptığı yatırımların çoğu gayrimenkul alanında yoğunlaştı.

Bunun yanı sıra Tayfur'un, eserlerinden düzenli olarak yüksek telif geliri elde ettiği kaydedildi. 1.000'den fazla şarkının hak sahibi olan sanatçının, yıllık ortalama 45 milyon TL civarında bir kazanç sağladığı bildirildi. Böylece Tayfur'un servetinin yalnızca taşınmazlardan değil, müzik gelirlerinden de beslendiği anlaşıldı.

FERDİ TAYFUR MİRASINI KİME BIRAKTI?

Hazırlanan vasiyetnamede Ferdi Tayfur'un, mal varlığının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladığı yer aldı. Ünlü sanatçının toplum yararına çalışan kurumlara yaptığı bu bağışlar vasiyetin dikkat çeken kısmı oldu.

Ancak Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur, vasiyet gereği mirastan men edildi. Büyük payın ise sanatçının üç çocuğu ve yedi yeğeni arasında paylaşılacağı ifade edildi.