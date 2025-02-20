Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bebeğinin sağlık durumunu paylaştı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayarken, dün sevenlerinden dua istediği bebeğinin sağlık durumunu paylaştı.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda Tuğçe Tayfur "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumunu öğrenmeye gidiyoruz" sözleriyle dua istemişti.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Tayfur, bebeği için yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimizin durumu üç hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz elhamdülillah. Yer gök dua bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim"