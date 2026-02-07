Haberler

Ferdi Tayfur'un mezarı başında çekilen fotoğraf torununu çıldırttı: Hepiniz yalancısınız

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras tartışmaları büyürken, aile içindeki krizin en sert çıkışı torunu Emirhan Turanbayburt’tan geldi. Mezarı başında verilen “barış” pozuna tepki gösteren Emirhan Turanbayburt, babası ve halalarını ağır sözlerle hedef alırken, bu çıkış küçük oğlu Taha Tayfur’dan da destek gördü.

  • Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası servetinin 6 milyar TL olduğu iddia edildi.
  • Ferdi Tayfur'un vasiyetinde mirasının önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışladığı öğrenildi.
  • Ferdi Tayfur'un çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un mirastan men edildiği yönünde iddialar bulunuyor.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından servetinin 6 milyar TL olduğu iddiası gündeme gelirken, vasiyet sonrası miras paylaşımı aile içinde sert tartışmalara yol açtı.

SERVETİYLE İLGİLİ RAKAM İKİYE KATLANDI

Sanatçının vefatının ardından ilk etapta 3 milyar TL olarak konuşulan servetinin, avukatlar tarafından yapılan incelemeler sonrası 6 milyar TL olduğu iddia edildi. Bu iddia, miras paylaşımına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi.

VASİYET AİLEDE KRİZ YARATTI

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde mirasının önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışladığı öğrenildi. Geriye kalan mirasın paylaşımı ise aile içinde ciddi bir gerilime neden oldu.

"MİRASTAN MEN" İDDİALARI

Sürecin en dikkat çeken başlıklarından biri, sanatçının çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt'un mirastan men edildiği yönündeki iddialar oldu. Tuğçe Tayfur, bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "7 yeğen haksız kazanç elde etti, artık susmayacağım" ifadelerini kullandı ve kardeşlerine birlik çağrısında bulundu.

MEZAR BAŞINDAKİ 'BARIŞ' POZU TEPKİ ÇEKTİ

Miras tartışması, Ferdi Tayfur'un mezarı başında verilen "barış" pozuyla yeni bir boyuta taşındı. Tuğçe Tayfur'un abisi Timur ve ablalarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafa, Timur Turanbayburt'un oğlu Emirhan Turanbayburt'tan sert tepki geldi.

EMİRHAN TURANBAYBURT'TAN AĞIR SÖZLER

Emirhan Turanbayburt, babasını ve halalarını hedef alarak yaptığı paylaşımda, "Canım büyükbabam yaşarken ona küfür edenlerle, öldükten sonra para için mezarı başında aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan utanıyorum. Hepiniz yalancısınız" ifadelerini kullandı.

TAHA TAYFUR YEĞENİNİN YANINDA DURDU

Aile içindeki gerilimde tarafını açıkça ortaya koyan bir diğer isim ise Ferdi Tayfur'un küçük oğlu Taha Tayfur oldu. Mezarlıktaki anma törenine kardeşlerinden ayrı katılan Taha Tayfur, yeğeni Emirhan Turanbayburt'un açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi.

YARGI SÜRECİ MERAK KONUSU

Yaklaşık 6 milyar TL'lik mirasla ilgili yaşanan bu sert tartışmaların yargıya taşınıp taşınmayacağı ve aile içindeki krizin nasıl sonuçlanacağı magazin dünyasında yakından takip ediliyor.

Olgun Kızıltepe
