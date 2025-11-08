Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının servetiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, hem ailesi içinde hem de magazin gündeminde yankı uyandırdı. Tayfur'un gerçek serveti 3 milyar değil, 6 milyar TL olarak açıklandı.

MİRAS SAVAŞI AİLEDE KRİZ YARATTI

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı, sadece sanat dünyasında değil, ailesi içinde de büyük tartışmalara yol açtı. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı gerginlik miras sürecinde daha da alevlendi. Cenazede tansiyon yükselmiş, Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tabut başında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Vefatın ardından gündeme gelen vasiyet ve miras paylaşımı, sanatçının beş çocuğu arasındaki gerilimi artırdı. İlk iddialara göre her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşeceği öne sürülmüştü. Ancak gerçek tablo çok daha farklı çıktı.

AVUKATINDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Tamgüç'ün açıklamasına göre Tayfur'un serveti 6 milyar TL'yi buluyor. Ünlü sanatçının 87 daireye, çok sayıda arsaya ve Marmaris'te bir adaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

MİRASTAN MEN EDİLENLER ŞAŞIRTTI

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldığı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildiği öğrenildi. Ünlü sanatçının ayrıca servetinin bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ifade edildi.