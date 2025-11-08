Haberler

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Güncelleme:
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un mirası yeniden gündemde. Sanatçının serveti 3 değil 6 milyar TL çıktı. Avukatı Hakan Tamgüç, Tayfur'un 87 dairesi, Marmaris'te adası ve 1000'den fazla şarkıdan elde ettiği telif gelirleri olduğunu açıkladı. Vasiyete göre Tuğçe Tayfur ve Timur Tayfur mirastan men edilirken, mal varlığının bir kısmı TSK, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışlandı.

  • Ferdi Tayfur'un serveti 6 milyar TL olarak açıklandı.
  • Ferdi Tayfur'un 87 daire, çok sayıda arsa ve Marmaris'te bir adaya sahip olduğu belirtildi.
  • Ferdi Tayfur'un yıllık telif gelirinin 45 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından başlayan miras tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Sanatçının servetiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, hem ailesi içinde hem de magazin gündeminde yankı uyandırdı. Tayfur'un gerçek serveti 3 milyar değil, 6 milyar TL olarak açıklandı.

MİRAS SAVAŞI AİLEDE KRİZ YARATTI

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı, sadece sanat dünyasında değil, ailesi içinde de büyük tartışmalara yol açtı. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı gerginlik miras sürecinde daha da alevlendi. Cenazede tansiyon yükselmiş, Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tabut başında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Vefatın ardından gündeme gelen vasiyet ve miras paylaşımı, sanatçının beş çocuğu arasındaki gerilimi artırdı. İlk iddialara göre her bir çocuğa yaklaşık 600 milyon TL düşeceği öne sürülmüştü. Ancak gerçek tablo çok daha farklı çıktı.

AVUKATINDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ'daki köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının tahmin edilenden çok daha fazla olduğunu belirtti. Tamgüç'ün açıklamasına göre Tayfur'un serveti 6 milyar TL'yi buluyor. Ünlü sanatçının 87 daireye, çok sayıda arsaya ve Marmaris'te bir adaya sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından elde ettiği yıllık telif gelirinin 45 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

MİRASTAN MEN EDİLENLER ŞAŞIRTTI

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde en büyük payın üç çocuğu ve yedi yeğenine bırakıldığı, buna karşın kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Tayfur'un mirastan men edildiği öğrenildi. Ünlü sanatçının ayrıca servetinin bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ifade edildi.

500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Işık Doğan:

çocukluğunda baba sevgisinden mahrum bıraktığın, yıllar sonra böbreksiz kaldığında sana karşılıksız böbreğini veren oğlun ve öz kızındı onlar.. yazık

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Yorum YorumlarıYılmaz:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Dunya kadar para, bir kurus gitmiyor kimsenin yaninda... Allah rahmet eylesin, nasil isterse oyle bolusturur hak sahibi kendisi

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Aksoy:

Büyüklerimiz hep der kefenin cebi yok diye . Yıllarca çalış biriktir sonrası çoluk çocuk gelsin miras kavgasına girsin hey gidi günler hey . Allah temiz son nasip etsin bizlere

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEymen FIRAT:

vaybe ne zahmetlerle biriktirmiştir parayı Allah bilir belki hayatta kimseye malda vermemiştir.Bu dünya kimseye kalmıyor Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
