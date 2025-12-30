İşte 2025'te en çok konuşulan ünlü isimler

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2025 yılında medyada en çok konuşulan 10 ünlü ismi paylaştı. Habermetre'nin "haber adedi" ve "okunma sayısı" verileri üzerinden hazırladığı liste, yıl boyunca magazin dünyasında hangi isimlerin daha fazla konuşulduğunu ortaya koydu.

EN ÇOK GÜLLÜ'YÜ KONUŞTUK

Habermetre'nin açıkladığı listeye göre 2025'te en çok konuşulan isim; 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin güçlü ismi Güllü oldu. 52 yaşında vefat eden Güllü'nün ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Güllü hakkında yıl boyunca 84 bin 956 haber yapılırken, bu içerikler toplamda 177 milyon 327 bin 468 okunma sayısına ulaştı.

FERDİ TAYFUR İKİNCİ SIRADA

Listede ikinci sırada Ankara'da kaldırıldığı hastanede 2 Ocak'ta çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur yer aldı. 80 yaşında vefat eden Tayfur'un vefatı Türkiye'de sanat camiasında derin üzüntüye yol açtı. Tayfur ile ilgili yıl boyunca 81 bin 993 haber yapıldı ve okunma sayısı 174 milyon 604 bin 408 olarak kaydedildi.

ACUN ILICALI LİSTEYE ÜÇÜNCÜ SIRADAN GİRDİ

Listenin üçüncü sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan ve yıl sonuna doğru çakarlı aracıyla gündeme gelen Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı hakkında yıl boyunca 59 bin 194 haber yapıldı ve 171 milyon 274 bin 269 okunmaya ulaştı.

TARKAN DA LİSTEDE

Dördüncü sırada altı yıl aradan sonra hayranlarına konser müjdesi veren megastar Tarkan bulunurken, sanatçı için yıl içinde 54 bin 710 haber yapıldı ve toplam okunma sayısı 76 milyon 400 bin 762 oldu.

SAHNEDE VEFAT EDEN VOLKAN KONAK BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI

Beşinci sırada ise KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak yer aldı. Konak ile ilgili 45 bin 632 haber yapıldı. Haberler toplamda 81 milyon 218 bin 575 okunma sayısına ulaştı.

OYUNCU VE ŞARKICILAR DA İLK 10'DA

Listede altıncı sıraya Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktalayan ve yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel yerleşti. Erçel için 27 bin 806 haber yapılırken, okunma sayısı 110 milyon 103 bin 858 olarak ölçüldü.

Yedinci sırada ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında nişanlanacağı gün gözaltına alınan İrem Derici yer aldı. Test sonucu temiz çıkan ve 2026 yılında kendisinden 12 yaş küçük DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile nikah masasına oturmayı planlayan İrem Derici hakkında yıl boyunca 24 bin 246 haber yapıldı ve 78 milyon 77 bin 578 okunma sayısına ulaştı.

Ayşe Barım soruşturmasında ifade veren ve sevgilisi Mert Demir ile ilgili gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya listeye sekizinci sıradan girdi. Sarıkaya ile ilgili yıl boyunca 23 bin 665 haber yapıldı ve toplam okunma sayısı 85 milyon 811 bin 669 oldu.

Dokuzuncu sırada yer alan, Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Demet Özdemir için yıl boyunca 22 bin 52 haber yapılırken, okunma sayısı 63 milyon 750 bin 179 olarak kaydedildi. Listenin onuncu sırasında ise "Yerinde Dur" şarkısıyla listeleri altüst eden Demet Akalın yer aldı. Akalın hakkında 19 bin 420 haber yapılırken, toplam okunma sayısı 50 milyon 649 bin 317 olarak açıklandı.