Ferdi Tayfur'un miras davası! Tuğçe Tayfur'dan manidar paylaşım

Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi. Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.

26 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken, diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

"DAVADAN BİR HABERLER"

Tuğçe Tayfur, ikinci duruşma sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir açıklama yaptı. Miras nedeniyle babasının yeğeni Şirin Gözalıcı ve ablalarıyla küs olan Tayfur, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris'teki davadan seke seke İstanbul'daki davaya gelen Edi ile Adana Barosu'ndan İstanbul'a gelen Büdü girdikleri davadan bir haber, arkalarına baka baka geri dönüyorlarmış. Ben mi? Haziranda doğum yapacağım."

"KİMİNİZ SÖYLEYİN KİMİNİZ ÇALIN"

Ünlü şarkıcı, "Temmuz gibi de başlarım inşallah konserlere. Çıkış parçamı da mutlaka ama mutlaka babamın şarkılarından birini yaparım. Kiminiz söyleyin kiminiz çalın. Olduğunuz yerde" açıklamasını yaptı.

İLK DURUŞMADA NELER OLDU?

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.