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Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor

Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesiyle ilgili ikinci duruşma Marmaris'te görüldü. Sosyal kurumlara bırakılan yüklü mirasın ardından, çocuklarının itirazları süreci yargıya taşıdı. Mahkeme, talepleri dinledikten sonra dosyalardan birini karara bağladı, birini ise 28 Mayıs'a erteledi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılmasına ilişkin davanın ikinci duruşması, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya mirasçılardan bazıları ile avukatları katılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da hazır bulundu.

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi. Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

İLK DURUŞMADA NELER YAŞANMIŞTI?

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti. Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.

Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyorTuğçe Tayfur ve Turanbayburt

İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Mirasa itiraz eden Ferdi Tayfur'un çocukları Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı Edanur Yıldız Ülker, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirterek; "Vasiyetin iptali için de dava açtık. Ayrıca başka dava da açacağız. Mahfuz hissenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız. Tuğçe Hanım hamile olduğundan dolayı gelemedi. İnşallah bir sonraki celseye gelir" diye konuşmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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