Erzurum Teknik Üniversitesi Haberleri - Erzurum Teknik Üniversitesi Haber - Haberler

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Erzurum Teknik Üniversitesi Haberleri

Erzurum Teknik Üniversitesi haber, Erzurum Teknik Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

ETÜ'lü öğrenciler uluslararası çelik köprü yarışmasında 3. oldu

ETÜ'lü öğrenciler uluslararası çelik köprü yarışmasında 3. oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi - 15.05.2023
ETÜ Boksta da geleneği bozmadı

ETÜ Boksta da geleneği bozmadı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 15.05.2023
ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

Erzurum Teknik Üniversitesi - 14.05.2023
ETÜ'de online '3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi' düzenlendi

ETÜ'de online "3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
ETÜ'de kadın sorunları konuşuldu

ETÜ'de kadın sorunları konuşuldu

Erzurum Teknik Üniversitesi - 08.05.2023
ETÜ İdari Birimlerinde devir teslimi

ETÜ İdari Birimlerinde devir teslimi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 04.05.2023
ETÜ'ye judoda bronz madalya

ETÜ'ye judoda bronz madalya

Erzurum Teknik Üniversitesi - 04.05.2023
ETÜ Ankara'dan gelen konuklarını ağırladı

ETÜ Ankara'dan gelen konuklarını ağırladı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 29.04.2023
ETÜ'de bayrak değişimi

ETÜ'de bayrak değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 25.04.2023
ETÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

ETÜ'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.04.2023
ETÜ'lü Damla 12'den vurmaya devam ediyor

ETÜ'lü Damla 12'den vurmaya devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi - 17.04.2023
ETÜ'lü Damla atıcılıkta rekorun yeni sahibi

ETÜ'lü Damla atıcılıkta rekorun yeni sahibi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 13.04.2023
TÜBİTAK'tan ETÜ'nün 2 projesine destek

TÜBİTAK'tan ETÜ'nün 2 projesine destek

Erzurum Teknik Üniversitesi - 28.02.2023
Erzurum Teknik Üniversitesi deprem bölgesine 26 kişilik teknik ekip gönderdi

Erzurum Teknik Üniversitesi deprem bölgesine 26 kişilik teknik ekip gönderdi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 06.02.2023
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.12.2022
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.12.2022
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu'ndan Rektör Çakmak'a iade-i ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu'ndan Rektör Çakmak'a iade-i ziyaret

Erzurum Teknik Üniversitesi - 01.10.2022
ETÜ'de oryantasyan programları devam ediyor

ETÜ'de oryantasyan programları devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi - 29.09.2022
ETÜ, stantlarıyla devlet teşvikleri tanıtım günlerinde yerini aldı

ETÜ, stantlarıyla devlet teşvikleri tanıtım günlerinde yerini aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 27.09.2022
ETSO, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde

ETSO, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde

Erzurum Teknik Üniversitesi - 25.09.2022
ERZURUM- 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin 10. durağı Erzurum

ERZURUM- "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 10. durağı Erzurum

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.09.2022
Erzurum yerel haberi | 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Erzurum'da gençlerle buluşuyor

Erzurum yerel haberi | "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Erzurum'da gençlerle buluşuyor

Erzurum Teknik Üniversitesi - 22.09.2022
ETÜ'de otizm farkındalık toplantısı düzenlendi

ETÜ'de otizm farkındalık toplantısı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 20.09.2022
Erzurum gündem haberi... Aşkale'de kamu çalışanlarına yönelik dron eğitimi

Erzurum gündem haberi... Aşkale'de kamu çalışanlarına yönelik dron eğitimi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 16.09.2022
Son dakika gündem: Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Son dakika gündem: Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 08.09.2022
Vali Okay Memiş öğrenci yurtlarını denetledi

Vali Okay Memiş öğrenci yurtlarını denetledi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 08.09.2022
'İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı' düzenlendi

"İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.08.2022
Yurtlarda bakım onarım atağı

Yurtlarda bakım onarım atağı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 10.08.2022
İnşaat sektöründe kışın beton dökerek dünyada bir ilke imza attılar

İnşaat sektöründe kışın beton dökerek dünyada bir ilke imza attılar

Erzurum Teknik Üniversitesi - 09.08.2022
Büyükşehir'den yeni bir kültür yatırımı daha: Erzurum Şehir Arşivi açıldı

Büyükşehir'den yeni bir kültür yatırımı daha: Erzurum Şehir Arşivi açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 25.07.2022
100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğraf eserlerinin yer aldığı 'Erzurum Şehir Arşivi' açıldı

100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğraf eserlerinin yer aldığı 'Erzurum Şehir Arşivi' açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.07.2022
Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan 'şehir arşivi' açıldı

Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan "şehir arşivi" açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 23.07.2022
Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 23.07.2022
Bakan Varank: 'Gözlemevinin Erzurum'da yapılmasına itiraz edenler oldu'

Bakan Varank: "Gözlemevinin Erzurum'da yapılmasına itiraz edenler oldu"

Erzurum Teknik Üniversitesi - 22.07.2022
Bakan Varank, 'Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2)

Bakan Varank, "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu: (2)

Erzurum Teknik Üniversitesi - 22.07.2022
Erzurum haberleri: Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa giden yolu açıldı

Erzurum haberleri: Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa giden yolu açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 22.07.2022
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Erzurum Teknik Üniversitesi - 16.07.2022
Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 15.07.2022
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu'ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu'ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek

Erzurum Teknik Üniversitesi - 06.07.2022
KUDAKA'dan proje desteği

KUDAKA'dan proje desteği

Erzurum Teknik Üniversitesi - 01.07.2022
'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'

'İnsan hakları kurullarında kadın örgütleri çok az'

Erzurum Teknik Üniversitesi - 29.06.2022
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi - 27.06.2022
Son dakika: ETÜ'lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı

Son dakika: ETÜ'lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 24.06.2022
Ermed buluşmaları başladı

Ermed buluşmaları başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 20.06.2022
ETÜ'de mezuniyet coşkuyla kutlandı

ETÜ'de mezuniyet coşkuyla kutlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 13.06.2022
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 06.06.2022
Ilıca Şiir Şöleni ile Erzurum şiire doydu

Ilıca Şiir Şöleni ile Erzurum şiire doydu

Erzurum Teknik Üniversitesi - 30.05.2022
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Erzurum'da düzenlenen konserle kutlandı

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Erzurum'da düzenlenen konserle kutlandı

Erzurum Teknik Üniversitesi - 30.05.2022
Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

Şiir şöleninde gönülden geçenler mısralara işlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi - 29.05.2022
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