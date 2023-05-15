Erzurum Teknik Üniversitesi Haberleri - Erzurum Teknik Üniversitesi Haber - Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi Haberleri
Erzurum Teknik Üniversitesi haber, Erzurum Teknik Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
ETÜ'lü öğrenciler uluslararası çelik köprü yarışmasında 3. oldu
ETÜ'de online "3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" düzenlendi
Erzurum Teknik Üniversitesi deprem bölgesine 26 kişilik teknik ekip gönderdi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 6 üniversiteye rektör atandı
İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu'ndan Rektör Çakmak'a iade-i ziyaret
ETÜ, stantlarıyla devlet teşvikleri tanıtım günlerinde yerini aldı
ERZURUM- "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 10. durağı Erzurum
Erzurum yerel haberi | "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Erzurum'da gençlerle buluşuyor
Erzurum gündem haberi... Aşkale'de kamu çalışanlarına yönelik dron eğitimi
Son dakika gündem: Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
İnşaat sektöründe kışın beton dökerek dünyada bir ilke imza attılar
Büyükşehir'den yeni bir kültür yatırımı daha: Erzurum Şehir Arşivi açıldı
100 binin üzerinde tarihi belge, doküman ve fotoğraf eserlerinin yer aldığı 'Erzurum Şehir Arşivi' açıldı
Erzurum'un tarih, sanat ve kültürüne ışık tutan "şehir arşivi" açıldı
Bakan Varank: "Gözlemevinin Erzurum'da yapılmasına itiraz edenler oldu"
Bakan Varank, "Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde konuştu: (2)
Erzurum haberleri: Erzurum Kongresi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa giden yolu açıldı
Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum Barosu, Erzurumspor ve TRT Erzurum Radyosu'ndan Çocuk İstismarı ile Mücadeleye destek
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, NASA'nın desteklediği yarışmada dünya birincisi oldu
Son dakika: ETÜ'lü öğrenciler, teknik geziyle yeni deneyimler kazandı
ETÜ'de 'KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri' düzenlendi
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Erzurum'da düzenlenen konserle kutlandı