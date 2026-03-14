ETÜ'de 14 Mart Tıp Bayramında 'Sağlıkta vefa ve etik' paneli

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla "Sağlıkta Vefa ve Etik" adlı panel gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen program, Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, 14 Mart tarihinin yalnızca bir meslek bayramı olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek bu özel günün insan hayatını merkeze alan sağlık hizmetlerinin önemini hatırlatan anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının toplumun en zor anlarında umut olan, bilgi ve vicdanlarıyla insanlığa hizmet eden son derece kıymetli meslek mensupları olduğunu belirten Çakmak, sağlık hizmetlerinin fedakarlık, bilgi ve sorumluluk gerektiren bir alan olduğunu dile getirdi.

Panelde ele alınan "vefa" ve "etik" kavramlarının sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan iki önemli değer olduğunu belirten Çakmak, vefanın geçmişte sağlık alanına emek vermiş öncü isimlere duyulan saygıyı ve bugün görev yapan sağlık çalışanlarına gösterilen minnettarlığı ifade ettiğini söyledi. Etik kavramının ise sağlık hizmetinin her aşamasında insan onurunu, adaleti ve sorumluluğu esas alan bir anlayışı temsil ettiğini kaydetti.

Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma yön veren değerleri güçlendirme sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Çakmak, bu tür bilimsel ve düşünsel buluşmaların sağlık alanında etik bilincinin gelişmesine ve mesleki değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından başlayan panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez üstlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Gürol "Sağlık Çalışanlarına Vefa" başlıklı sunumunda sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri önemli sorumluluklara dikkat çekerek, özellikle zor dönemlerde gösterdikleri özverili çalışmaların ve insan hayatına dokunan emeklerinin toplum tarafından takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Aydın "Zaman İçerisinde Sağlıkta Etik Değerlerin İnşası" başlıklı sunumunda sağlık alanında etik anlayışının tarihsel süreç içerisindeki gelişimine değinerek, etik ilkelerin sağlık hizmetlerinin niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmed Gökhan Polatoğlu ise "Cumhuriyet Döneminde Sağlık Alanında Öncü Yüzler" başlıklı sunumunda Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sağlık alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren hekimler ve bilim insanlarının katkılarını ele alarak, Türkiye'de modern sağlık sisteminin gelişim sürecine öncülük eden isimleri ve bu isimlerin sağlık politikalarına olan etkilerini değerlendirdi.

Program katılımcıların sorularının yanıtlanması ve panelistlere teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

