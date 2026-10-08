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ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstü bireyler için iyi niyet sözleşmesi imzaladı

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ETÜ ve Habitat Derneği 60 yaş üstü bireyler için iyi niyet sözleşmesi imzaladı
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Erzurum Teknik Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Habitat Derneği, 60 yaş üstü bireylerin dijital becerilerini güçlendirmek için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. İlk derste dijital dolandırıcılık farkındalık eğitimi verildi, katılımcılara sertifika takdim edildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi ile Habitat Derneği arasında, 60 yaş üstü bireylerin dijital dünyaya güvenli ve etkin şekilde katılımını desteklemek amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, Dijital Dönüşüm dersi eğitmeni Doç. Dr. Ahmet İlker Akbaba ile Habitat Derneği Sosyal Dayanıklılık Program Direktörü Ersin Kopuz ve Proje Asistanı Sema Kayhan katıldı.

İmzalanan iyi niyet sözleşmesiyle, 60 yaş üstü bireylerin dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve dijital ortamları daha güvenli şekilde kullanmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

İş birliği kapsamında gerçekleştirilen Tazelenme Üniversitesi'nin ilk dersinde ise "Dijital Dolandırıcılık Farkındalık Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde, dijital dünyada karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemleri ile bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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