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ETÜ ile TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitimde iş birliği

ETÜ ile TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitimde iş birliği
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında lisansüstü eğitime yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ETÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile TÜİK Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Fatih Temuçin katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünde görev yapan personelin ETÜ'de yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarına ilgili mevzuat ve üniversitenin lisansüstü eğitim esasları doğrultusunda başvuru yapabilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle de toplumsal kalkınmaya katkı sunduğunu belirtti. İmzalanan protokolün, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü personelinin akademik gelişimini destekleyeceğini ifade eden Çakmak, iş birliğinin hem kurumsal kapasitenin güçlenmesine hem de nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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