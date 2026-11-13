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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak, Antalya'daki COP31'de temaslarda bulundu

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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Çakmak, Antalya'daki COP31'de temaslarda bulundu
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COP31'e Antalya'da katılan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çeşitli temaslarda bulundu. Çakmak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakan Murat Kurum ve Bakan Ömer Bolat'la bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcilerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları Antalya'da bir araya getirdi. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğine uyum ve doğal afet risklerinin azaltılması gibi konuların ele alındığı konferansa Rektör Çakmak ile birlikte ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu da katıldı.

Program kapsamında Rektör Çakmak ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

ÖĞRETİM ÜYESİNDEN SUNUM

Konferansta ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu da bir sunum gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin çevresel etkileri ve doğal afet risklerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesinin giderek daha fazla önem kazandığı konferans, bilimsel araştırmaların uluslararası düzeyde paylaşılmasına da zemin hazırladı.

İklim değişikliği ve hidro-meteorolojik riskler alanındaki uluslararası araştırmalarını sürdüren ETÜ, daha önce Avrupa çapında yürütülen Extended-range Multi-hazard Predictions and Early Warnings (ANTICIPATE) projesi kapsamında araştırma desteği elde etmişti. Proje çerçevesinde Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, Birleşik Krallık'taki Loughborough University'de hidro-meteorolojik ekstrem olaylar, taşkın analizleri ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine araştırmalar yürütmek amacıyla Kısa Dönem Bilimsel Araştırma Ziyareti (STSM) desteği almaya hak kazanmıştı.

ETÜ'nün COP31'e katılımı, üniversitenin iklim değişikliği, afet risklerinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü bilimsel çalışmaların uluslararası platformlarda temsil edilmesi açısından önem taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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