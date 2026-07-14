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ETÜ'de "Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum" projesinin sergisi açıldı

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Erzurum Teknik Üniversitesi öncülüğünde TÜBİTAK destekli 'Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum' projesi kapsamında çocukların hazırladığı eserler sergilendi. Proje, 10-12 yaş grubundaki çocukların kentin kültürel ve mimari mirasını tanımasını, farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İmran Kavaz Altun yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Kültürel Mirasın İzinde: Erzurum" projesi kapsamında hazırlanan eserler, ETÜ'de düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukların Erzurum'un kültürel ve mimari mirasını tanımalarını, yaşadıkları kentin tarihsel ve kültürel değerlerine ilişkin farkındalık kazanmalarını ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç geliştirmelerini amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, açılan sergide ziyaretçilerle buluştu. Serginin açılış programına ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, akademisyenler ve çok sayıda aile katıldı.

Proje süresince 10-12 yaş grubundaki çocuklar, alan gezileri, gözlem çalışmaları ve farklı disiplinleri bir araya getiren uygulamalı etkinliklerle Erzurum'un kültürel ve mimari mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar, yaşadıkları kenti keşfederken edindikleri deneyimleri çeşitli sanatsal çalışmalarla ifade ederek sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Serginin açılışında konuşan Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi İmran Kavaz Altun, projenin temel amacının çocukların yaşadıkları kentin kültürel mirasını tanımalarını, anlamalarını ve bu mirasın korunmasına yönelik bilinç kazanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Proje süresince çocuklarla birlikte Erzurum'un kültürel ve mimari mirasının izini sürdüklerini ifade eden Kavaz Altun, sergide yer alan çalışmaların çocukların gözlem, deneyim ve hayal güçlerinin somut bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Bu sergiyle çocuklarımızın kültürel mirasa nasıl baktıklarını ve bu süreçte neler kazandıklarını ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Çocuklarımızın ortaya koyduğu çalışmalar, kültürel mirasın tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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