Haberler

Üniversitede öğrenci gruplarının kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama

Üniversitede öğrenci gruplarının kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, polis ekiplerine kavga ihbarı yaparak sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Polisler, çok sayıda görevlendirme ile geldikleri kantinde pastaları ve kutlamaları görünce şaşkınlık yaşadı.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi kantininde iki grup arasında kavga ihbarına giden polis, öğrencilerin pastalı sürpriziyle karşılaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Edebiyat Fakültesi kantininde iki öğrenci grubu arasında kavga olduğu ve yaralılar bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine fakülteye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin içeriye girmesiyle kavga ediyormuş gibi rol yapan öğrenciler, alkışlarla polislerin gününü kutladı. Pastayı kesen ekip amiri, "Teşkilatımızın 181'inci yıl dönümü vesilesiyle ortaya koymuş olduğunuz bu milli duygular hasretiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Polis memurlarına öğrencilerle birlikte sahte bir ihbar üzerinden sürpriz organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma görevlisi ve milli sporcu Furkan Öğet ise "Kavga ihbarı verilmiş, yaralı oldukları söylenmiş. Yunus ekiplerimiz burada, komiserlerimiz burada dolayısıyla gerçekçi bir ihbar oluşmuş. Tabi geldiklerinde burada pastayla çiçeklerle karşılanıyorlar. Biz onlara şöyle bir slogan söyledik. Dedik ki, 'ETÜ'ye geldiğinizde vatan bölünmez, kavga olmaz, sadece burada pastalar ayrılır, sefa paylaşılır, cefayla bizim bir işimiz yok. Üniversite olarak kavgayla belayla işimiz olmaz'" diye konuştu.

Pasta kesimi sonrası öğrenciler ve polisler hem ikramları tattı hem de sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Skandallarla gündeme gelen belediye başkanı partisinden ihraç edildi
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz

İlk heyet yola çıktı! Uçağa binerken dünyayı rahatlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Gassal setinden gülümseten görüntüler! Ahmet Kural’ın keyifli anları

Gassal setinde Kubat söyledi, Ahmet Kural oynadı
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz

İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli de önünde durmaz