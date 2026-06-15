ETÜ TÖMER mezuniyet sevinci yaşadı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

ETÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, farklı ülkelerden gelerek ETÜ'de Türkçe eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. TÖMER'in üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna desteklediğini ifade eden Rektör Çakmak, dil öğrenme sürecinin aynı zamanda kültürel bir etkileşim ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin üniversitenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağladığını kaydeden Çakmak, TÖMER bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bundan sonraki akademik ve mesleki yaşamlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirerek mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından TÖMER'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program, mezun öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı