Haberler

ETÜ TÖMER mezuniyet sevinci yaşadı

ETÜ TÖMER mezuniyet sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimini tamamlayan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencileri tebrik ederek dil öğreniminin kültürel etkileşime katkısını vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

ETÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, farklı ülkelerden gelerek ETÜ'de Türkçe eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. TÖMER'in üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna desteklediğini ifade eden Rektör Çakmak, dil öğrenme sürecinin aynı zamanda kültürel bir etkileşim ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin üniversitenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağladığını kaydeden Çakmak, TÖMER bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bundan sonraki akademik ve mesleki yaşamlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirerek mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından TÖMER'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program, mezun öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!