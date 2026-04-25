Haberler

ETÜ'lü akademisyene uluslararası Sigma Xi'den tam üyelik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Harun Selvitopi, bilimsel çalışmaları, akademik üretkenliği ve alanına yaptığı özgün katkılar dolayısıyla uluslararası prestije sahip bilimsel kuruluşlardan biri olan Sigma Xi tarafından Tam Üyelik (Full Membership) statüsüne kabul edildi.

1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Sigma Xi, disiplinler arası etkileşimi teşvik eden ve seçkin araştırmacılar, bilim insanları ile mühendisleri bir araya getiren uluslararası bir onur topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, bilimsel başarıların tanınmasının yanı sıra araştırma kültürünün geliştirilmesi, bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi ve akademik etkileşimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Sigma Xi üyeliği kapsamında araştırmacılara uluslararası bilimsel ağa erişim, araştırma destek programlarından yararlanma imkanı, kariyer gelişim fırsatları, mentorluk olanakları ve disiplinler arası iş birliği imkanları sunuluyor. Ayrıca üyeler, saygın bilimsel yayınlara erişim sağlayarak akademik çalışmalarını daha ileri seviyeye taşıma fırsatı elde ediyor.

Doç. Dr. Selvitopi'yi tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek: "Akademisyenimiz Doç. Dr. Harun Selvitopi'nin, uluslararası saygınlığa sahip Sigma Xi tarafından Tam Üyelik statüsüne kabul edilmesi hem kişisel akademik birikiminin hem de üniversitemizin bilimsel vizyonunun önemli bir göstergesidir. Bu tür uluslararası başarılar, ETÜ' nün araştırma odaklı yaklaşımını ve akademik kadrosunun niteliğini ortaya koyuyor. Hocamızın elde ettiği bu önemli başarı, genç araştırmacılarımıza da ilham verecek niteliktedir. Kendisini yürekten tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

