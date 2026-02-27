Erzurum'daki 2 üniversitede eğitime kar engeli

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime çevrim içi devam edilecek.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oluyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle cuma günü tüm birimlerdeki teorik derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kar ve buzlanma riski nedeniyle cuma günü derslerin çevrim içi işleneceği açıklandı.

Ayrıca ETÜ'nün açıklamasında, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağı, staj ile uygulamalı derslerin telafisinin de daha sonra yapılacağı belirtildi.