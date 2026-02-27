Haberler

Erzurum'daki 2 üniversitede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi, eğitime çevrim içi devam edecek.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oluyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle cuma günü tüm birimlerdeki teorik derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kar ve buzlanma riski nedeniyle cuma günü derslerin çevrim içi işleneceği açıklandı.

Ayrıca ETÜ'nün açıklamasında, hamile ve engelli kamu personelinin izinli sayılacağı, staj ile uygulamalı derslerin telafisinin de daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
