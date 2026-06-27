ETÜ, Nature Index 2026 Türkiye sıralamasında 24. oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), bilimsel araştırma performansını ölçen dünyanın en prestijli indekslerinden biri olan Nature Index 2026 Research Leaders Türkiye sıralamasında 24. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bağımsız araştırmacı grupları tarafından belirlenen dünyanın en seçkin bilimsel yayınlarını esas alan Nature Index, 2026 verileriyle birlikte doğa ve sağlık bilimlerinin yanı sıra ilk kez uygulamalı bilimler ile sosyal bilimler alanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Kurumların araştırma performansını "Share" (pay) ve "Count" (makale sayısı) metrikleri üzerinden değerlendiren indeks, uluslararası akademik çevrelerde bilimsel üretkenliğin en önemli göstergeleri arasında kabul ediliyor.

Nature Index 2026 Research Leaders Türkiye sıralamasında 24. basamakta yer alan ETÜ, nitelikli bilimsel yayın performansıyla araştırma odaklı üniversiteler arasında dikkat çeken konumunu bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen başarı, ETÜ'nün uluslararası ölçekte yürüttüğü bilimsel araştırmaların niteliğini ve görünürlüğünü de tescillemiş oldu.

Rektör Çakmak: "Araştırma odaklı vizyonumuzun somut bir göstergesi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Nature Index gibi uluslararası saygınlığa sahip bir değerlendirme sisteminde elde edilen sonucun, üniversitenin bilimsel gelişim yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

ETÜ'nün araştırma odaklı vizyon doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Rektör Çakmak, "Akademisyenlerimizi yüksek etki değerine sahip bilimsel yayınlar üretmeleri konusunda teşvik ediyor, araştırma altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Nature Index 2026 Research Leaders Türkiye sıralamasında elde ettiğimiz bu başarı, ortaya koyduğumuz stratejik yaklaşımın ve bilimsel üretime verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Üniversitemizin uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü ve saygınlığını daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu başarıya değerli çalışmalarıyla katkı sunan akademisyenlerimiz Prof. Dr. Songül Duman, Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu, Doç. Dr. Abdullah Güvendi, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan ve Sümeyra Uçar'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı