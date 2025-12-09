Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi 3 nesle birden hitap ediyor

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi, 15. yılını kutlarken, rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak üniversitenin akademik başarılarını ve gelişimini paylaşarak gelecekteki hedeflerinden bahsetti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 2010'da başladığı akademik hayatında 15'inci yılı geride bıraktı.

ETÜ Yaşam Merkezinde 15. yıl dolayısıyla üniversitenin çalışmalarının basın mensuplarına anlatıldığı program düzenlendi.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği programda, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin kurumsal yapısı, mevcut durumu, başarıları, bilimsel çalışmaları gibi konularda sunum yaptı.

Rektör Çakmak, burada yaptığı konuşmada, ETÜ'nün 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı.

Akademik faaliyetlerine 6 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokulda devam ettiklerini bildiren Çakmak, "Toplam 700 personelimiz var. Bunun 257'si profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşuyor. Güncel öğrenci sayımız 6 binin üzerinde. Bunun 5 bini lisans, geri kalanı lisans üstü öğrencimiz. Bugüne kadar verdiğimiz mezun sayımız yaklaşık 5 bin 500. 2012'de 3 bölümümüze ilk öğrencilerimizi aldık." diye konuştu.

Çakmak, ETÜ'nün Yükseköğretim Akreditasyon Kurulu tarafından 2 yıl süreli akredite edildiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Bu akreditasyonun anlamı aslında kurumsal anlamında kalitenin tescillendiği bir süreç. Bu anlamda da kalite süreçlerini tamamlamış olduk. Bunun haricinde Program Akreditasyonu dediğimiz bölümlerin akreditasyonu var. Yani bölümlerimizde verdiğimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalite süreçlerinin değerlendirildiği süreçler bunlar. Süreçler sonucunda 4 bölümümüz akredite edilmiş oldu. Bunun anlamı, diplomalarımızın uluslararası geçerliliği oldu. AR-GE faaliyetleri kapsamında üniversitemiz TÜBİTAK tarafından 50 alanda yetkin olma başarısı gösterdi."

"Önümüzdeki yıllarda daha da başarı sergileyeceğiz"

Yıllara göre ulusal düzeyde üniversitelerin sıralamasını anlatan Çakmak, "Türkiye geneli sıralamasında 2023-2024'te 188 üniversite arasında 82. sıradayken, 2025-2026'da 198 üniversite arasında 67. sıraya yükseldik. 2000'den sonra kurulan üniversiteler içinde 2023-2024'te 117 üniversite içinde 29. sırada iken 2025-2026'da 126 üniversite arasında 23. sıraya yükseldik. İlk yüzde 20'lik dilimde yer aldık, bu da iyi başarı ama biz yetmez diyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da başarı sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, en etkili bilim insanları arasında ETÜ'den 7 akademisyenin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eklemeli imalat alanında uzmanlaşan ilk üniversite olduk. Türkiye'de bu alanda uzmanlaşan ilk üniversiteyiz. Bunun şöyle bir yansıması oldu. Bu ileri malzeme alanında yapılan bir araştırma. Burada bir kümelenme içerisinde biz de yer aldık. Bu kümelenme içerisinde biz, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversite yer alıyor. Kümelenme içerisinde ASELSAN, ROKETSAN gibi çok önemli kurumlar var. Bu kurumlarla birlikte bu kümelenme içinde yer almak, üretim alanında Türkiye'deki en seçkin kurumlardan bir tanesiyiz. Biz 3. nesil bir üniversite değiliz, daha da ötesi 3 nesle hitap eden bir üniversiteyiz. Yani MucitPark'ta ilkokul-lise dönemi çocuklarımıza ve gençlerimize, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezimizde üniversite öğrencilerimize ve mezunlarımıza, 60+Tazelenme Üniversitesi ile de 60 yaş üzeri gençlerimize hitap eden bir üniversiteyiz. Bu anlamda belki de Türkiye'de bunu başaran tek üniversite olduğumuzu düşünüyorum."

Program, soru cevap kısmıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
