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ETÜ'lü güreşçiler dünya şampiyonasından bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü

ETÜ'lü güreşçiler dünya şampiyonasından bir altın ve bir gümüş madalya ile döndü
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Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Brezilya'daki 2026 FISU Dünya Üniversite Şampiyonası'nda Alperen Atar altın, Emirhan Kılıç gümüş madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta elde ettikleri derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden ETÜ öğrencilerinden Alperen Atar dünya şampiyonu olurken, Emirhan Kılıç gümüş madalya kazandı.

Brezilya'nın Brasilia kentinde 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta Erzurum Teknik Üniversitesini temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem ETÜ'yü hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyonada 86 kilogram serbest stil kategorisinde mücadele eden Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alperen Atar, üstün performansıyla dikkat çekti. Tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzanan Atar, dünya şampiyonu oldu.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emirhan Kılıç ise 97 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Kadınlar 62 kilogram kategorisinde mücadele eden Özlem Gürsoy da şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli bir uluslararası tecrübe edindi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin uluslararası alanda elde ettiği başarıların üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin dünyanın en önemli üniversite spor organizasyonlarından birinde ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Alperen Atar'ı, gümüş madalya elde eden Emirhan Kılıç'ı ve şampiyonada mücadele ederek üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Özlem Gürsoy'u yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAziz Kızılkum:

güzel başarı ama bu tür uluslararası şampiyonalarda güvenlik önlemleri yeterli mi merak ediyorum Brezilya'da ne gibi riskler oldu acaba öğrencilerimizin güvenliği sağlandı mı düzgün

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Haber YorumlarıSelçuk Kolcu:

evet evet çok güzel başarı tebrikler de arkada ne var diye merak ettim ?? yani parasal destek bütçe ne kadar gitmişti bu şampiyonaya acaba masrafı kim ödedi diye soruorum öyle söyle böyle söyle ama cebine para girmiş mi onun cevabı lazım

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Haber YorumlarıAhmet Emre Kara:

vay be uluslararası arenada başarı sağlamışlar güzel tabi ama bunlar birer kez başarılı olmak çok kolay sonra ne olacak sponsorlar destek bulabilecekler mi yani uzun vadede işin içi boş gibi geliyor bana yani herkes konuşuyo da devamı nerde işte bu yüzden endişeliyim açıkçası

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