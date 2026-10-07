Rektör Çakmak 2026-2027 akademik yılı açılış törenine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde TBMM Başkanı, bakanlar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Törende Rektör Çakmak'ın yanı sıra ETÜ'yü temsilen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bakır, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yıldırım, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nur Hüseyin Kaplan ile öğrenciler bulundu.

YÖK Başkanı Özvar: "Yükseköğretim sistemimizi daha ileriye taşıyacağız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar gerçekleştirdi. Özvar, 2026-2027 akademik yılının öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin yükseköğretim alanında önemli bir kapasiteye ulaştığını belirten Özvar, yükseköğretim sisteminin niteliğinin daha da artırılması, üniversitelerin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve bilimsel üretimin desteklenmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Özvar, üniversitelerin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olmadığını, aynı zamanda bilimsel bilgi üreten, yenilikçi çalışmalar gerçekleştiren ve toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm geliştiren yapılar olduğunu vurguladı. Üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesinin, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünün artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yeni akademik yılda da yükseköğretim kurumlarının bilimsel üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Özvar, akademisyen ve öğrencilerin bilimsel araştırma süreçlerine daha güçlü şekilde dahil olduğu, üniversitelerin ülkenin kalkınmasına ve bilimsel gelişimine daha fazla katkı sunduğu bir dönem temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelere bilgi üretme vurgusu

YÖK Başkanı Özvar'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2027 akademik yılının öğrencilerin yeni bilgi ve tecrübeler edineceği, akademisyenlerin yeni yayın ve araştırmalarla bilimsel üretime katkı sunacağı, üniversitelerin ise başarılarına yenilerini ekleyeceği verimli bir dönem olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin köklü bir bilim ve medeniyet birikimine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten bugüne farklı coğrafyalarda kurulan ilim merkezlerinin bilimsel düşüncenin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti. Erdoğan, mensubu ve mirasçısı olunan medeniyetin yalnızca bilgi üretmediğini, üretilen bilgiyi insanlığın istifadesine sunduğunu vurguladı.

Üniversitelerin bilgi üretme ve üretilen bilgiyi toplumun yararına sunma sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, bilimsel faaliyetlerin hakikate ulaşma ve bilgiyi anlamlandırma sürecindeki önemine işaret etti. Erdoğan, üniversitelerin yeni bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi toplumun meselelerinin çözümünde kullanmasının önem taşıdığını kaydetti.

Yapay zeka akademik hayatı da dönüştürüyor

Konuşmasında yapay zeka ve yeni teknolojilerin yükseköğretim üzerindeki etkilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgiye erişimin kolaylaştığı yeni dönemde üniversitelerin eğitim ve araştırma süreçlerini bu gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, yapay zekanın bilgiye erişim ve üretim süreçlerinde önemli imkanlar sunduğunu belirtirken, akademisyen ile öğrenci arasındaki ilişkinin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurguladı. Akademisyenlerin öğrencilerine bilimsel düşünme, araştırma ve sorgulama becerileri kazandırmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, teknolojik gelişmeler karşısında insan unsurunun ve akademik rehberliğin önemini koruduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin bilimsel üretim, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm üretme konusunda da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, yeni akademik yılın yükseköğretim camiası için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program, YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nin takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı