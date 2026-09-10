ETÜ’nün Jean Monnet Module Projesi Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Avrupa Birliği'nin yükseköğretimde Avrupa çalışmaları kapasitesini geliştirmeye yönelik köklü akademik programlarından Jean Monnet Actions kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Emirhan Kula tarafından hazırlanan "Building Global Capacity through Human and Knowledge Dynamics in SME Internationalization: A Comparative Study across the DAP Region Provinces, with a TRIPP Initiative Lens" başlıklı proje, Erasmus+ Jean Monnet Module kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"SMEs Global Path" kısa adıyla üç yıl süreyle yürütülecek projenin koordinatörlüğünü İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emirhan Kula üstlenecek. İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan proje danışmanı olarak görev alırken; Doç.Dr.Yılmaz Kaplan ve Doç. Dr. Burak Başkan proje uzmanları; Arş. Gör. Burcu Yaşar ve Öğr. Gör. Necip Nursoy ise proje araştırmacıları olarak proje ekibinde yer alacak.

Avrupa Birliği çalışmalarının yükseköğretimde sistematik ve disiplinler arası biçimde geliştirilmesini destekleyen Jean Monnet faaliyetleri, üniversitelerin Avrupa bütünleşmesi, AB politikaları ve bunların ekonomik ve toplumsal yansımaları üzerine nitelikli öğretim ve akademik etkileşim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede kabul edilen SMEs Global Path projesi de AB Tek Pazarı ile KOBİ'lerin uluslararasılaşma süreçlerini, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik ve kurumsal özellikleriyle birlikte ele alan özgün bir eğitim modeli sunuyor.

Proje kapsamında üç yıl boyunca toplam 360 saatlik öğretim ve yapılandırılmış öğrenme faaliyeti gerçekleştirilecek. Eğitimlerde AB Tek Pazarı, Avrupa ekonomik entegrasyonu, KOBİ uluslararasılaşması, pazar bilgisi yetkinliği, stratejik istihbarat, işletmeler arası ağlar ve koopetisyon, açık inovasyon, dijital dönüşüm, yapay zeka, veri yönetişimi, küresel e-ticaret, yeşil dönüşüm, etik ve kapsayıcı yönetim gibi konular ele alınacak. Dersler; vaka çalışmaları, atölyeler, seminerler, paydaş toplantıları, webinarlar ve saha temelli öğrenme faaliyetleriyle desteklenecek.

DAP Bölgesi illerini karşılaştırmalı bir öğrenme alanı olarak kullanan proje, TRIPP girişimini ise bağlantısallık, lojistik hazırlık ve değer zincirlerine katılım açısından KOBİ'lere yönelik fırsatların incelendiği uygulamalı bir perspektif olarak değerlendirecek. Öğrencilerin proje sürecinde politika notları, vaka analizleri ve uygulama kontrol listeleri gibi doğrudan kullanılabilir çıktılar geliştirmeleri hedefleniyor.

Projenin bölgesel paydaş boyutunda KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü ile başvuru öncesinde yapılan iş birliği protokolü kapsamında KOSGEB'in, KOBİ'lere erişim, uzman ve konuşmacı katkısı ile proje çıktılarının ilgili işletme ve paydaşlara ulaştırılması süreçlerine destek vermesi planlanıyor. Böylece üniversitede üretilen AB odaklı bilgi ve öğrenme çıktılarının bölgesel KOBİ ekosistemiyle buluşturulması amaçlanıyor.

SMEs Global Path projesinin, ETÜ'nün Avrupa Birliği çalışmaları alanındaki akademik görünürlüğüne ve kurumsal kapasitesine katkı sağlamasının yanı sıra, öğrencilerin AB politikaları ile işletme uygulamaları arasındaki ilişkiyi doğrudan analiz edebilecekleri sürdürülebilir bir eğitim zemini oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı