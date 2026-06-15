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ETÜ'de geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi

ETÜ'de geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi
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Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin bitirme projeleri sergilendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan bitirme projeleri düzenlenen sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte İnşaat, Makine, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri ziyaretçilere tanıttı.

Farklı disiplinlerden birçok yenilikçi projenin sergilendiği etkinlikte öğrenciler, projelerinin teknik detayları ve uygulama alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sergi kapsamında jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren projeler belirlenirken, öğrenciler ortaya koydukları çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Etkinliği ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da stantları inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerinin önemine dikkat çeken Çakmak, hazırladıkları projelerden dolayı öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti.

Programın sonunda dereceye giren proje ekiplerine ödülleri Rektör Çakmak tarafından takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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