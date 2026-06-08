ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi'nin tam üyeleri arasına katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Kaan Çırpıcı, dünyanın saygın bilim topluluklarından biri olan Sigma Xi'ye Tam Üye (Full Member) olarak kabul edildi.

Akademik çalışmaları, bilimsel araştırmaları ve alanına sunduğu katkılar doğrultusunda Sigma Xi'nin tam üyeleri arasına katılan Doç. Dr. Burak Kaan Çırpıcı, böylece uluslararası düzeyde araştırmacıları bir araya getiren seçkin bilim ağı içerisinde yer alma hakkı kazandı.

1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Sigma Xi, bilimsel araştırmaların gelişimini destekleyen ve farklı disiplinlerden araştırmacıları ortak bir platformda buluşturan uluslararası bir onur topluluğu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluş; bilimsel mükemmeliyetin teşvik edilmesi, araştırma kültürünün yaygınlaştırılması ve akademik iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarıyla bilim dünyasında önemli bir konuma sahip bulunuyor.

Sigma Xi üyeleri, uluslararası araştırma ağlarına erişim sağlamanın yanı sıra bilimsel etkinliklere katılım, araştırma destek programlarından yararlanma, mentörlük imkanlarına ulaşma ve disiplinler arası iş birlikleri geliştirme fırsatına sahip oluyor. Ayrıca üyeler, çeşitli akademik kaynak ve yayınlardan faydalanarak bilimsel çalışmalarını daha geniş platformlara taşıyabiliyor.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Doç. Dr. Burak Kaan Çırpıcı'nın elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Hocamızın, uluslararası bilim camiasında önemli bir yere sahip olan Sigma Xi'ye Tam Üye olarak kabul edilmesi üniversitemiz adına gurur vericidir. Akademisyenlerimizin uluslararası düzeyde elde ettiği bu tür başarılar, üniversitemizin bilimsel üretim kapasitesine ve küresel görünürlüğüne önemli katkılar sunmaktadır. Hocamızı tebrik ediyor, akademik çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı