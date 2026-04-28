Gençler sordu, tecrübe konuştu

Erzurum Teknik Üniversitesi Psikoloji Kulübü ile 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen "Zamanlar Arası Diyalog: Gençliğimle Konuşuyorum" programında kuşaklar aynı çatı altında buluştu.

Gençler, hayatlarına nasıl yön vermeleri gerektiğini sordu; 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ise yılların birikimiyle cevapladı. Tecrübe, sabrı; gençlik ise umudu ve heyecanı masaya koydu. Hayata dair en kıymetli pusulanın; azim, istikrar ve insan kalabilmek olduğu bir kez daha vurgulandı. Kuşaklar arası bu anlamlı buluşma, yalnızca bir söyleşi değil; geçmiş ile geleceğin gönül köprüsü oldu. - ERZURUM

