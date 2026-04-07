Haberler

ETÜ'de 9. Uluslararası egzersiz ve spor psikolojisi kongresi

ETÜ'de 9. Uluslararası egzersiz ve spor psikolojisi kongresi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, 'Spor ve Performansın Nöropsikolojisi' teması etrafında önemli bilimsel tartışmalar yapıldı. Toplamda 81 bilimsel çalışma sunulurken, katılımcılar spor psikolojisinin motivasyon ve performansta ki etkisini derinlemesine inceledi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, iki günlük yoğun programın ardından gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.

"Spor ve Performansın Nöropsikolojisi" temasıyla gerçekleştirilen kongre, farklı üniversitelerden gelen bilim insanlarını bir araya getirerek güncel araştırmaların paylaşılmasını sağladı ve spor psikolojisi alanında önemli kazanımlar ortaya çıkardı.

Kapanış programına Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş katıldı. Güneş, konuşmasında spor psikolojisinin sporcuların motivasyon ve performansını artırmadaki önemine dikkat çekerek, kongre gibi bilimsel etkinliklerin alanın gelişimine ve disiplinler arası iş birliklerine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Kongre boyunca toplam 81 bilimsel çalışma sunuldu; 49 sözlü, 2 poster ve 30 çevrimiçi bildiri ile katılımcılar güncel araştırmaları takip etme ve tartışma fırsatı buldu. Katılımcılar, farklı disiplinlerden uzmanlarla etkileşimde bulunarak, spor psikolojisinin performans, bilişsel süreçler ve motivasyon üzerindeki rolünü detaylı şekilde değerlendirme imkanı elde etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

