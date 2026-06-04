ETÜ'den yapay zeka tabanlı beslenme projesi

ETÜ'nün yapay zeka tabanlı beslenme projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın'ın yürütücülüğünü yaptığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın'ın araştırmacı olarak yer aldığı ve yüksek lisans öğrencisi İlknur Akcaba'nın bursiyer olarak görev aldığı "Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Beslenme Planları: Metabolomik Verilerin Analizi ve Uygulaması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında bireylerin metabolomik profilleri, klinik sağlık verileri ve yaşam tarzı özellikleri birlikte analiz edilerek yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş beslenme önerileri geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, derin öğrenme ve gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak bireylerin fizyolojik özelliklerine uygun beslenme önerileri sunabilen yenilikçi bir karar destek sistemi tasarlanacak.

Geliştirilecek sistemde açık kaynaklı sağlık ve metabolomik veri setlerinden yararlanılarak, farklı veri türlerinin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru ve kişiye özel öneriler üretilmesi amaçlanıyor. Sistemin, sağlıklı yaşam farkındalığının artırılmasına, obezite ve metabolik hastalıklarla mücadelede bilimsel temelli çözümler sunulmasına ve gelecekte geliştirilebilecek mobil sağlık uygulamalarına altyapı oluşturması hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı