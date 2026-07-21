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Vali Baruş, Uluslararası Tömer öğrencilerini kabul etti

Vali Baruş, Uluslararası Tömer öğrencilerini kabul etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Teknik Üniversitesi TÖMER'de eğitim gören 15 yabancı öğrenciyi makamında kabul ederek sohbet etti ve başarılar diledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrencileri ve kurum temsilcilerini makamında kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Teknik Üniversitesi TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan Doğan, TÖMER Okutucusu Büşra Bozhalil ve Yunus Emre Enstitüsü Temsilcisi Ertan Doğdu, farklı ülkelerden şehre gelen 15 yabancı öğrenciyle birlikte Vali Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, farklı coğrafyalardan gelerek Erzurum'da eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin eğitim durumları ve Türkiye'deki deneyimleri hakkında bilgi alan Vali Baruş, yabancı konuklarına eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Vali Baruş, nazik ziyaretlerinden dolayı Doç. Dr. Sümeyra Alan Doğan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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