ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi tam üyeliğine aday gösterildi

ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi tam üyeliğine aday gösterildi
Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Aydemir, bilimsel araştırmaları ve akademik katkılarından dolayı Sigma Xi tarafından Tam Üyelik için aday gösterildi. Sigma Xi, uluslararası bir onur topluluğu olarak bilim insanları arasında iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir, bilimsel araştırmaları, akademik üretkenliği ve alanına sunduğu nitelikli katkılar dolayısıyla dünyanın en köklü ve saygın bilim topluluklarından biri olan Sigma Xi tarafından Tam Üyelik (Full Membership) için aday gösterildi.

Bilimsel araştırma kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Sigma Xi, farklı disiplinlerden seçkin araştırmacıları, bilim insanlarını ve mühendisleri bir araya getiren uluslararası bir onur topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, üyelik sistemi aracılığıyla yalnızca bilimsel başarıları takdir etmekle kalmıyor; aynı zamanda araştırmacılar arasında iş birliğini güçlendiren, kariyer gelişimini destekleyen ve bilimsel etkileşimi artıran önemli bir platform sunuyor.

Sigma Xi üyeliği kapsamında araştırmacılara; uluslararası düzeyde güçlü bir bilim insanı ağına katılım, araştırma desteklerine erişim, kariyer gelişim olanakları, mentorluk ve iş birliği fırsatları ile bilimsel topluluklar içinde aktif etkileşim imkanı sunuluyor. Ayrıca üyeler, saygın bilimsel yayınlardan yararlanma fırsatı da elde ediyor.

Sigma Xi üyelik davetinin ardından Doç. Dr. Aydemir'i tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Söz konusu adaylığın uluslararası bilim çevrelerinde görünürlük kazanmış akademik çalışmaların önemli bir takdiri olduğunu ifade ederek: "Murat hocamızın Sigma Xi Tam Üyeliğine aday gösterilmesi üniversitemizin bilimsel araştırma odaklı vizyonunun, uluslararası akademik görünürlüğünün ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme anlayışının somut bir yansımasıdır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması, ETÜ'nün bilimsel üretim kapasitesi ve akademik niteliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle hocamızı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu temin etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Kulisler alev alev! 4 belediye başkanı daha parti değiştiriyor
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
Atletico Madrid-Barcelona maçında yürekleri ağza getiren sakatlık

Yürekleri ağza getiren an! Dakikalar sonra yaşanan daha da acayip
Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali

Avrupa ülkesinden şok! NATO'dan çıkmaya hazırlanıyorlar
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez

Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 124'e yükseldi

Ülkeden gelen haber kan dondurdu! Bilanço korkunç boyutlarda
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?

LGS çıkışındaki röportajıyla biliniyordu! Kazancı dudak uçuklattı
Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

Noa Lang’dan sonra Liverpool stadında bir skandal daha!