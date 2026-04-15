ETÜ'lü akademisyen Sigma Xi tam üyeliğine aday gösterildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Aydemir, bilimsel araştırmaları, akademik üretkenliği ve alanına sunduğu nitelikli katkılar dolayısıyla dünyanın en köklü ve saygın bilim topluluklarından biri olan Sigma Xi tarafından Tam Üyelik (Full Membership) için aday gösterildi.

Bilimsel araştırma kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Sigma Xi, farklı disiplinlerden seçkin araştırmacıları, bilim insanlarını ve mühendisleri bir araya getiren uluslararası bir onur topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Kuruluş, üyelik sistemi aracılığıyla yalnızca bilimsel başarıları takdir etmekle kalmıyor; aynı zamanda araştırmacılar arasında iş birliğini güçlendiren, kariyer gelişimini destekleyen ve bilimsel etkileşimi artıran önemli bir platform sunuyor.

Sigma Xi üyeliği kapsamında araştırmacılara; uluslararası düzeyde güçlü bir bilim insanı ağına katılım, araştırma desteklerine erişim, kariyer gelişim olanakları, mentorluk ve iş birliği fırsatları ile bilimsel topluluklar içinde aktif etkileşim imkanı sunuluyor. Ayrıca üyeler, saygın bilimsel yayınlardan yararlanma fırsatı da elde ediyor.

Sigma Xi üyelik davetinin ardından Doç. Dr. Aydemir'i tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Söz konusu adaylığın uluslararası bilim çevrelerinde görünürlük kazanmış akademik çalışmaların önemli bir takdiri olduğunu ifade ederek: "Murat hocamızın Sigma Xi Tam Üyeliğine aday gösterilmesi üniversitemizin bilimsel araştırma odaklı vizyonunun, uluslararası akademik görünürlüğünün ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme anlayışının somut bir yansımasıdır. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulması, ETÜ'nün bilimsel üretim kapasitesi ve akademik niteliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle hocamızı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı