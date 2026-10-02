ETÜ'de IAESTE programı tanıtıldı, Dekan Aydın uluslararası deneyime dikkat çekti

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerine, uluslararası staj ve değişim imkanları sunan IAESTE Staj Değişim Programı tanıtıldı. Program kapsamında farklı ülkelerde staj ve eğitim deneyimi edinme imkanları ile başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, IAESTE ETÜ Temsilcisi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu, öğrencilere programın işleyişi, uluslararası staj imkanları ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Bezirganoğlu, IAESTE programının öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine sağlayabileceği katkıları da aktardı.

Programda, Hindistan'da bulunan Karunya University ile gerçekleştirilebilecek staj ve değişim imkanlarının yanı sıra Tayvan'daki NCHU (National Chung Hsing University) ile sürdürülen değişim programı hakkında da bilgi verildi.

Farklı ülkelerde eğitim ve staj deneyimi edinmenin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine sağlayacağı katkılara değinilirken, uluslararası deneyimin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine de imkan sunduğu belirtildi. Bu kapsamda İngilizce ve Çince gibi yabancı dillerde kazanılacak deneyimlerin öğrencilerin eğitim ve kariyer süreçleri açısından önemine dikkat çekildi.

Aydın : Uluslararası deneyim kariyer imkanlarını geliştirebilir

Programda değerlendirmelerde bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, uluslararası staj ve değişim programlarının öğrenciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

IAESTE stajlarının öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına ve kariyerleri açısından yeni iş fırsatlarına ulaşmalarına katkı sağlayabileceğini belirten Aydın, öğrencilerin uluslararası staj ve değişim imkanlarından yararlanmalarının önemine dikkat çekti.

Program, öğrencilerin IAESTE staj programı ve uluslararası değişim imkanlarına ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı