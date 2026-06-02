Haberler

ETÜ Edebiyat Fakültesinin üç programı FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi

ETÜ Edebiyat Fakültesinin üç programı FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları, FEDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi. Akreditasyon kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadro yeterliliği ve kalite süreçleri detaylı incelendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 5 yıl süreyle akredite edildi.

Akreditasyon süreci kapsamında programların eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik kadro yeterliliği, kalite güvence sistemleri, ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı detaylı şekilde incelendi. FEDEK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde ise ders programları, akademik yapılanma, fiziksel altyapı olanakları ve iç-dış paydaşlarla yürütülen kalite süreçleri yerinde değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda üç lisans programının, belirlenen kalite standartlarını karşıladığı tescillenerek 5 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize nitelikli eğitim sunmak ve akademik programlarımızın ulusal kalite standartlarına uygunluğunu sürekli geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Edebiyat Fakültemizin üç programının FEDEK tarafından akredite edilmesi, bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmaların somut bir sonucudur. Sürece katkı sunan akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi

Diplomaside yeni adım! Bakan Fidan ilk kez o ülkeyi ziyaret etti
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti