Erzurum'da üniversiteden ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, hizmet alanını genişleterek çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini bölge halkının erişimine açtı.

ETÜ'de 6 yıl önce üniversite öğrencilerine hizmet vermek için kurulan Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, hizmet alanını genişleterek çocuklara, ailelere ve yetişkin bireylere psikolojik danışma hizmeti vermeye başladı.

Bireysel danışmanlık odalarının yanı sıra eğitim, gözlem, oyun ve görüşme alanları bulunan merkezde, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kesime profesyonel destek sunuluyor.

Özellikle sınav kaygısı, kaygı bozuklukları, depresyon, sosyal beceri eksiklikleri ve gelişimsel sorunlar gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yürütülüyor.

"Ücretsiz bir gidişat benimseyeceğiz"

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sümeyye Ulaş, AA muhabirine, merkezin psikoloji uygulamalarını ve araştırmalarını içerdiğini söyledi.

Merkezde yetişkin, ergen, çocuk seanslarıyla veya psiko-destek süreçleriyle hizmet sunmak istediklerini ifade eden Ulaş, şöyle konuştu:

"Psikolojinin profesyonel yanlarını halkın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Burada ilk etapta halkımıza hizmet sunarken ücretsiz bir gidişat benimseyeceğiz. Burada temel hedefimiz, aslında etiketlemelerin, damgalamaların ötesinde nasıl ki fizyolojik rahatsızlığımızda bir tedavi arayışına giriyorsak, psikolojik yardım arama süreçlerinde de herhangi bir etiketlemeye maruz kalmadan bir yardım arayışı anlayışını öncelikle oturtmak. Önce bu kültürün oturmasına yardım etmek istiyoruz."

Merkezde talep yoğunluğuna göre grup seansları ve grup eğitimleri de verdiklerini belirten Ulaş, bunları daha çok yaygın görülen sınav kaygısı, kaygı bozukluğu, depresyon ve belirsizlik durumlarında yaptıklarını dile getirdi.

"Bölgesel halkı desteklemek adına önemli bir merkez"

Burada ebeveyn, öğretmen odaklı bir anlayış benimsediklerini anlatan Ulaş, şunları kaydetti:

"Burayı kendine yardım kiti gibi düşünebiliriz. Özellikle öğrencilerin kendi yeterliliklerini bu şekilde iyileştirmelerine, yani kendi kendilerine yeter hale gelmelerine odaklanan birtakım yaklaşımları benimsiyoruz. Aslında merkezin uzmanlarının seçmiş olduğu ekollerin farklılaşmasından dolayı bir farklılık içerdiğini, aynı zamanda çeşitli araştırmaların da yürütülüyor olması, merkezi diğer merkezlerden farklı kılıyor. Yani sadece bir klinik mantığında değil, sadece bir araştırma merkezi mantığında değil, her ikisini de içeren bir içerikte olduğundan dolayı farklılaşan yanları olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'nın doğusuna doğru geldiğimizde insanların farkındalık seviyelerinin hem düşük olduğu hem de başvuru yapabilecekleri profesyonel merkezlerin de çok sınırlı olduğunu görüyoruz. O yüzden o noktada da bölgesel halkı desteklemek adına da bu merkezin önemli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz."

Özel merkezlerde seans ücretlerinin ciddi rakamlara ulaştığına değinen Ulaş, "Hem ön yargıları olan hem de karşılığında ciddi meblağların talep edildiği bir şeyde insanlar daha kaçınmacı eğilimde olabiliyor. Burada ilk etapta böyle bir ücretsiz anlayışın yerleşmesini bekliyoruz. Aynı zamanda yapılmış her bir çalışmanın veya yürütülmüş her bir seansın bilimsel bir kökeninin olması, bir araştırmanın parçası olması da yine bu merkezi farklılaştıran bir nokta olacaktır." ifadelerini kullandı.