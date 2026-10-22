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Erzurum'da polis, ETÜ öğrencilerine KADES'i tanıtıp indirmelerini önerdi

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Erzurum'da polis, ETÜ öğrencilerine KADES'i tanıtıp indirmelerini önerdi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kadınların güvenliğine yönelik farkındalık çalışması yürüttü. ETÜ'de kurulan stantta öğrencilere KADES tanıtıldı ve uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri önerildi.

Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversitede kadınların güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, ETÜ'de kurdukları stantta üniversite öğrencilerine KADES uygulamasını tanıttı.

Konu hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi.

Kaynak: AA
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