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SSB Başkanı Görgün, ETÜ'yü ziyaret etti

SSB Başkanı Görgün, ETÜ'yü ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Erzurum programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi’ni (ETÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Erzurum programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve akademisyenlerle bir araya geldi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Görgün, Erzurum programı kapsamında ETÜ'yü ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve akademisyenlerle gerçekleştirilen görüşmede, SSB öncülüğünde yürütülen OTAĞ çalışmaları ile Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alındı.

Görüşmede ayrıca ETÜ'nün akademik birikimi ve yetkinliklerinin savunma sanayisi ekosistemiyle daha güçlü şekilde buluşturulmasına yönelik yeni işbirliği imkanları değerlendirildi.

Görgün, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum programımız kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve akademisyenlerimizle bir araya geldik. SSB öncülüğünde yürütülen OTAĞ çalışmaları ile Milli Yetkinlik Hamlesi programlarımızda yer alan üniversitemizle, savunma sanayiimize yönelik yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Rektörümüze ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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