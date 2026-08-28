ETÜ Rektörü Çakmak, Bölge Üniversiteleri İstişare Toplantısı'na Katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölge üniversiteleri istişare toplantısına katıldı.

Bölgedeki üniversitelerin rektörlerini bir araya getiren toplantıda, yükseköğretimde güncel gelişmeler ile üniversiteler arasındaki iş birliği imkanları ele alındı. Üniversitelerin bölgesel ve ulusal kalkınmaya sunduğu katkıların değerlendirildiği toplantıda, yükseköğretimin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki üniversite rektörleriyle birlikte Ahlat'ı ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette, Anadolu'nun Türk-İslam tarihi açısından önemli hafıza mekanlarından biri olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edildi. Sultan Alparslan ve Anadolu'nun vatan kılınmasında önemli rol üstlenen ecdat rahmet ve minnetle yad edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ziyaret dolayısıyla yaptığı değerlendirmede Malazgirt Zaferi'nin yalnızca şanlı bir geçmişi değil, aynı zamanda köklü medeniyet birikimini geleceğe taşıma sorumluluğunu da hatırlattığını ifade etti.

Program, üniversiteler arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunarken, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı