ETÜ Öğrencisi Gizem Nur Ünlü, Rektör Çakmak'ın yoğun çalışma gününe eşlik etti

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübü iş birliğiyle "ETÜ'de Rektörün Bir Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında bir öğrenci, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın gün boyu yürüttüğü kurumsal çalışmalara katılarak yönetim süreçlerini takip etti.

ETÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi Gizem Nur Ünlü, program çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın gün içerisindeki tüm resmi ve kurumsal faaliyetlerine eşlik etti. Ünlü, üniversite yönetim süreçlerini yerinde gözlemledi.

Etkinliğin ilk bölümünde rektör yardımcıları ve genel sekreterin katılımıyla üst yönetim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bahar şenlikleri başta olmak üzere üniversitenin gündeminde yer alan konular ele alındı. Toplantıda Gizem Nur Ünlü, öğrencilerin talep ve isteklerini aktararak karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirdi.

Programın devamında kalite süreçleri ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin toplantı düzenlendi. Bu kapsamda üniversitede dört bölümün akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığı bilgisi paylaşıldı ve kalite süreçleri değerlendirildi. Ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne gidilerek Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ziyaret edildi. Ziyarette, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hastanede yürüttüğü staj süreçleri ve uygulama imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin yönetim süreçlerine dahil edilmesinin önemine dikkat çekerek, "Üniversiteler öğrencilerle var olur. Öğrencilerimizin süreçlere katılımı hem gelişimlerine hem de kurum kültürüne katkı sağlıyor" dedi.

Üniversitenin temel yaklaşımının öğrencileri her alanda desteklemek olduğunu vurgulayan Çakmak, "Geleceği birlikte şekillendirelim anlayışıyla öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında gün boyu rektöre eşlik eden Gizem Nur Ünlü ise üniversite yönetim süreçlerini yakından takip etmenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti. Ünlü, akademik ve idari süreçlerin arka planını görmenin bakış açısını genişlettiğini ifade etti.

Akademisyen olmayı hedeflediğini söyleyen Ünlü, etkinliğin kendisine önemli bir motivasyon sağladığını ve yönetsel süreçlere dair farkındalık kazandırdığını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı