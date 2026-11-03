Erzurum Teknik Üniversitesi 81 madalyayla üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından açıklanan üniversiteler arası madalya sıralamasında üst üste ikinci kez Türkiye birincisi oldu.

Toplam 22 branşta 220 sporcuyla mücadele eden ETÜ, sezonu 40 altın, 18 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 81 madalyayla tamamlayarak madalya sıralamasında bu yıl da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Geçen sezon aynı branşlarda 199 sporcuyla mücadele eden ve 76 madalya kazanan ETÜ, bu yıl sporcu sayısını 220'ye, toplam madalya sayısını ise 81'e yükseltti. Altın madalya sayısını da 35'ten 40'a çıkaran ETÜ, sportif başarısını bir önceki sezonun üzerine taşıyarak Türkiye birinciliğini üst üste ikinci kez elde etti.

TÜSF'nin 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen Ödül ve Tanıtım Gecesi'nde ETÜ'nün başarısı ödülle taçlandırıldı. Madalya sıralamasında Türkiye birincisi olan ETÜ'ye plaketi, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a takdim edildi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Üniversitemizin madalya sıralamasında üst üste ikinci kez Türkiye birinciliğine ulaşması, bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Geçen yıl elde ettiğimiz şampiyonluğu bu yıl da sürdürerek başarımızın tesadüf olmadığını, istikrarlı bir çalışmanın ve ortak hedef etrafında kenetlenmenin sonucu olduğunu gösterdik. Kazanılan 81 madalya, öğrencilerimizin azmini, mücadele ruhunu ve spor alanındaki yetkinliğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda sporun üniversite yaşamındaki yerini güçlendirmeye ve sporcularımıza destek sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Spor Bilimleri Fakültemiz olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimizi, antrenörlerimizi ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, üniversitemize yaşattıkları gurur için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı