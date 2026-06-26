ETÜ'de yeni açılan fotonik bölümünün lansmanı gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi bünyesinde açılan Fotonik Bölümünün tanıtım programı, Erzurum'daki liselerde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ETÜ Yaşam Merkezi VIP Salonunda düzenlenen lansman programı, Fen Fakültesi ve ETÜ Bilim İletişimi Ofisinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Lansman programında katılımcılara bölümün eğitim olanakları, araştırma altyapısı ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler verildi. Fotonik; ışığın üretilmesi, kontrol edilmesi ve farklı amaçlarla kullanılmasını konu alan, elektronik çağın ardından "ışık çağı" olarak nitelendirilen yeni teknolojilerin temelini oluşturan disiplinlerarası bir bilim alanı olarak öne çıkıyor. Savunma sanayinden sağlık teknolojilerine, haberleşmeden uzay çalışmalarına kadar birçok stratejik sektörde kullanılan fotonik teknolojiler, günümüzün en hızlı gelişen alanları arasında yer alıyor.

Türkiye'de yalnızca İzmir ve Ankara'daki üniversitelerde bulunan Fotonik Bölümü, ETÜ ile birlikte ilk kez Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğrenci kabul edecek. Bölüm, Yüksek Teknoloji Altyapı Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesindeki fotonik laboratuvarları, karakterizasyon ve fabrikasyon imkanlarıyla öğrencilerine uygulamalı eğitim ve araştırma fırsatları sunacak.

Fotonik Bölümü mezunları; savunma sanayi kuruluşları, haberleşme ve uydu teknolojileri firmaları, yarı iletken ve mikroçip üretim merkezleri, sağlık teknolojileri şirketleri, enerji sektörü, otomotiv sanayi ve optik sistem geliştiren kuruluşlar başta olmak üzere birçok alanda çalışma imkanı bulabilecek. ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve TÜBİTAK gibi kurumların yanı sıra teknoloji odaklı özel sektör kuruluşları da bölüm mezunlarının istihdam edilebileceği başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesinin değişen dünya koşullarını ve eğitim anlayışındaki dönüşümü yakından takip ettiğini belirterek, ülkemizin gelecekte ihtiyaç duyacağı yeni ve stratejik alanlarda eğitim vermeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti. Bu doğrultuda açılan Fotonik Bölümünün, yüksek teknoloji odaklı insan kaynağı yetiştirme hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çakmak, ETÜ'nün eğitim ve araştırma faaliyetlerini güncel gelişmeler ışığında sürdürdüğünü kaydetti.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara ise konuşmasında, fotonik gibi yenilikçi ve istihdam potansiyeli yüksek bir bölümün Fen Fakültesi bünyesinde açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bölümün sahip olduğu gelişmiş laboratuvar altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla öğrencilerine güçlü bir eğitim ortamı sunacağını belirten İncekara, yeni dönemde ilk öğrencilerini kabul edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı